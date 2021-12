Morisi, Salvini: "Sono felice per Luca, ma disgustato dagli infangatori"

Caso Luca Morisi: il commento di Matteo Salvini in esclusiva per affaritaliani.it



Ciao Matteo, si va verso l'archiviazione di Luca Morisi, un tuo giudizio? Cosa ci insegna questo caso dal punto di vista giudiziario?

"Sono felice per Luca: il tempo è stato galantuomo, per un mese è stato massacrato ma oggi perfino la Procura certifica che non ha commesso nessun reato, tantomeno spaccio di droga o simili. Sono invece disgustato dal fatto che a settembre, in piena campagna elettorale, giornalisti sinistri e in malafede abbiano dedicato centinaia di pagine e di ore di trasmissioni tivù per gettare fango su un innocente, e oggi che ogni accusa è stata archiviata nessuno di questi 'infangatori' di professione abbia chiesto almeno scusa. I Referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Radicali che gli Italiani voteranno in primavera saranno una rivoluzione, pacifica e necessaria. Per quanto riguarda tutti quei 'giornalisti' italiani che hanno perso libertà e dignità da tempo, per loro solo umana compassione".

