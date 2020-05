Morra: "Sanità lombarda? Qualcosa non ha funzionato". Bagarre in Aula. VIDEO

Proteste della Lega nell'Aula di Palazzo Madama dopo le critiche alla sanità lombarda espresse dal senatore M5S Nicola Morra. "Circa la metà delle vittime" di coronavirus, ha detto Morra dopo l'informativa del premier Conte, "sono concentrate in un'area che evidentemente ha dimostrato di non saper affrontare una pandemia" a causa di scelte errate in materia di sanità territoriale. Parole contestate dai senatori del partito di Matteo Salvini. "E' un orgoglio per me - ha poi aggiunto il presidente della Commissione Antimafia - sapere che l'ospedale di Catanzaro ha curato due pazienti bergamaschi, questo vuol dire solidarietà nazionale".