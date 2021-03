Mps, 5s contro ex dirigenti Viola-Profumo: “Aprire azione di responsabilità”

"La prossima assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena e' un'occasione per valutare l'apertura di un'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli ex dirigenti Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, condannati dal Tribunale di Milano per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. In questo senso accogliamo con grande favore la sollecitazione di Beppe Grillo, pubblicata ieri sul suo blog, visto anche l'imminente deposito delle motivazioni della sentenza, previsto per il 13 aprile. Si tratta di un'iniziativa doverosa che appoggiamo convintamente, considerando che lo Stato, attraverso il Ministero dell'Economia, detiene ad oggi il pacchetto di controllo di Mps attraverso il 64% delle azioni". Lo dichiarano in una nota i deputati M5S della commissione Finanze.