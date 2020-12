Mr. Giorgetti, do you remember camerata Fini?

Questo il tweet, ieri, di Goffredo Buccini, giornalista anti-Salvini del “Corriere della Sera“: “Leggendo il bel caffè di Antonio Polito, viene da chiedersi una cosa su Giorgetti: anziché tentare di trasformare Salvini nello statista affidabile, che non sarà mai, non farebbe prima a contendergli la guida della Lega per il bene dell’Italia ? Daje Gianca’!”.

Legittimo il tifo degli opinionisti anti-leadership attuale del Carroccio e a sostegno dell’ex sottosegretario, che viene ossequiato, con un elogio eccessivo, come il “Gianni Letta della Lega”.

Costoro, tuttavia, non dovrebbero dimenticare che l’ascesa dell’allora leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini-supportato dagli avversari, politici e giornalisti, di Silvio Berlusconi-non si concluse con un trionfo. Anzi, la barca di “Gianmenefrego”( D’Agostino dixit), che da infame caporione fascista era stato trasformato dai nemici del Cav. in un pensoso statista moderato, si arenò nel porto di Monte-Carlo...