Mr Giuseppe Conte, adesso è il momento di mostrare gli attributi

Qualche tempo fa, magari con un po’ di benevolenza, scrivevamo di Giuseppe Conte, come il premier

dalle palle d’acciaio. Un politico per caso, votato da nessuno ma ora, lo si voglia o meno, tra i protagonisti della scena politica.

Un politico rubato alla vita civile con alcuni tratti riconoscibili come lo stile, l’educazione, una certa qual raffinatezza, una capacità diplomatica all’eccesso che gli ha permesso di stare con tutti e con nessuno. Insomma un surfista di rara bravura. Senza dimenticare che un buona padronanza dell’inglese ( normale nella politica in tutto il mondo ma merce rara in Italia) e la sobria eleganza gli hanno permesso di muoversi con tranquillità sulla scena internazionale facendosi ascoltare.

Adesso però che ha voluto, anche spinto dal padre padrone del Movimento grillino, Beppe Grillo diventarne il conduttore ha bisogno di mostrare se davvero ha gli attributi. E perchè? Perchè il “conducador” genovese, il “lider maximo” non vuole sentir ragioni di mollare la poltrona che si è costruito a sua misura.

Grillo, una specie di Kim Jong-Un nostrano, sotto lo sguardo perplesso della stessa “lanterna” genovese, ha deciso di provocare, mettere alle strette Giuseppe Conte con parole dure ed irridenti.

Adesso il bivio per il professore porta a due sole direzioni. La prima è quella di accettare di guidare il partito ma senza tenere in mano il telecomando e facendo all’esterno la figura di un utile idiota in mano a Grillo. La seconda è invece quella di tirare fuori gli attributi, far saltare il banco facendo abortire il progetto nato male già in partenza.

Questo darebbe a Conte un valore aggiunto di immagine davvero considerevole perchè ne dimostrerebbe le capacità politiche, la voglia di rischiare ,lo spessore di dignità.

Solo così il mite Conte potrà diventare leader e guidare un suo partito che, fra scontenti del Pd e fuoriusciti (tanti) da Grillolandia,potrebbe aspirare anche ad una percentuale interessante.

Riuscirà il timido gabbiano a diventare aquila reale? Lo sapremo già oggi o domani.