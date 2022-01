No Vax, il Pd: "Valutare aumento multa 100 euro". Che cosa ne pensi? Vota

Vaccini: medici ospedalieri, multa 100 euro una barzelletta



"Non ne abbiamo ancora discusso. Vedremo in sede di conversione parlamentare se sarà il caso o meno di presentare emendamenti specifici". Con queste parole il responsabile Sicurezza del Partito Democratico, Enrico Borghi, commenta con Affaritaliani.it la richiesta che sta arrivando da più parti di incrementare la multa una tantum di 100 euro per chi, over 50, deciderà comunque di non vaccinarsi contro il Covid nonostante l'obbligo di legge. "Personalmente penso che debba esserci una correlazione adeguata tra infrazione e sanzione", spiega Borghi.

La multa 'una tantum' di 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano "è una barzelletta". Lo dice a LaPresse Guido Quici presidente della federazione Cimo-Fesmed (sindacato dei medici ospedalieri). "E poi una volta che hanno pagato possono comunque non vaccinarsi?", si chiede ancora Quici.