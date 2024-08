Musumeci a La Piazza: "Ci vorranno almeno 10 anni per scongiurare il rischio siccità"

La Piazza 2024, l'intervento di Nello Musumeci, ministro della Protezione civile

"Esprimo rammarico per non essere con voi, ci ho provato ma questa coincidenza con l'incendio a Fiumicino ha impedito lo spazio aereo per un paio d'ore", così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collegamento con la kermesse di affaritaliani.it “La Piazza”, a Ceglie Messapica.

Sul tema della siccità, che anche quest’anno ha colpito il Meridione (non il Nord dove l’acqua è caduta copiosamente) Musumeci ha affermato che per “scongiurare il rischio ci vorranno almeno 10 anni”.

Per il ministro "è inutile fare frasi fatte e prendere in giro la gente, perché la lotta alla siccità si articola nell'infrastrutturazione del territorio".

Secondo Musumeci “quando piove non utilizziamo l’acqua, la lasciamo andare via. Ma va conservata e utilizzata quando manca” perché “la lotta alla siccità si fa quando l’acqua c’è, non quando non c’è"

Come capo della Protezione civile Musumeci sostiene che "da un punto di vista culturale noi siamo portati a dimenticare le cose brutte. Invece, in una Nazione come l'Italia che al 94% del suo territorio è esposta a vari tipi di rischio, la prevenzione dovrebbe essere il primo vademecum perché un cittadino più informato è un cittadino più sicuro".