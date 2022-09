Napoli, l'ex pm Ingroia contro Calenda: "Con Del Prete punta al voto mafioso"

Antonio Ingroia commenta la scelta di Calenda del candidato Pasquale Del Pete

“È evidente, è una scelta di campo la candidatura di Pasquale Del Prete. Il candidato di Calenda ha dichiarato apertamente “sono camorrista e sono fiero di esserlo”. C’è la fierezza tipica dell’uomo di mafia e lo dice a un territorio in cui il camorrista fa della fierezza una sua virtù. Escludo l’ingenuità di fronte a dichiarazioni del genere. Purtroppo siamo nel trentennale della stagione delle stragi del ’92, di Falcone e Borsellino, e il Paese ha prevalentemente dimenticato quella stagione. Allora Calenda e i suoi, con una candidatura del genere, puntano da una parte sulla smemoratezza degli italiani onesti e dall’altra sulla capacità di condizionamento del voto degli uomini di mafia e di camorra”. Lo ha dichiarato Antonio Ingroia, candidato di Italia Sovrana e Popolare, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube.