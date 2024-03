Nasce il S.A.C - sindacato autonomo dei carabinieri

NASCE IL S.A.C. - Il sindacato autonomo dei carabinieri nasce da un’idea di solidarietà condivisa e dalla ferma volontà di portare una ventata di democraticità alternativa nel comparto sicurezza e difesa. È nostra intenzione collaborare per lo sviluppo del pensiero sindacale militare e unire le sinergie nei diversi ambiti di interesse. È nostro auspicio sensibilizzare i colleghi e le opinioni pubbliche su alcuni temi che, a nostro parere, non rispondono più alle esigenze di una polizia innovativa e moderna e dovrebbero essere rivisitati per far si che possano divenire concreti strumenti di equità: ci riferiamo in particolare al delicatissimo settore riguardante la disciplina ove manca un organo decisionale super partes, non di meno poi a quello concernente la valutazione caratteristica in cui oggi ritroviamo voci su aspetti che riguardano il privato ed infine quello importantissimo dell’avanzamento di carriera, tema assai sentito poichè si riverbera sul futuro economico e professionale di ogni carabiniere; e ancora le condizioni strutturali delle caserme, anche in relazione alla legge 81/08, nonché il sentitissimo e prioritario tema riguardo i requisiti contributivi e l’età per accedere al pensionamento.

Abbiamo già un programma e delle idee che avremo il piacere di condividere con chiunque vorrà ascoltarci. Siamo uniti e coesi nonché paritetici all’interno del S.A.C. nell’intento di far crescere questa nuova moderna associazione la cui azione vuole porsi qual garanzia del benessere dei carabinieri e della qualità del nostro servizio al cittadino, per recare tutela e sostegno reale non solo a tutti i nostri iscritti ma pure nelle problematiche di natura collettiva.

Roma, 25 Marzo 2024

F.to

il Segretario Generale

Massimo Borraccini

il Presidente

Gianluca Tondo