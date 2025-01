Scambio elettorale politico mafioso, traffico di droga e armi: arrestato il sindaco di Badolato

'Ndrangheta e politica, arrestato il sindaco di Badolato

Il sindaco di Badolato, comune della fascia ionica catanzarese, Giuseppe Nicola Parretta, il suo vice Ernesto Maria Menniti, ed il presidente del Consiglio comunale Maicol Paparo, sono tra le persone arrestate stamani nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e del Ros che ha portato complessivamente a 15 arresti in carcere e 29 ai domiciliari.

L'inchiesta avrebbe colpito cosche di 'ndrangheta operanti sulla costa ionica catanzarese. L'operazione dei carabinieri ha riguardato varie località della costa jonica calabrese e del Lazio, Piemonte e Lombardia. A carico degli indagati ci sono "gravi indizi - si legge in una nota - in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, associazione di tipo 'ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e plurimi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti".