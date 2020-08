"Nessun dubbio, si vota il 20-21/9". Su Affari il Pd chiude le polemiche

"Non ci sono dubbi che la data delle elezioni regionali e comunali e del referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari è quella prevista del 20-21 settembre". Così Emanuele Fiano, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile esteri del partito guidato da Nicola Zingaretti, interpellato da Affaritaliani.it sulla polemica nata dopo le dichiarazioni di oggi di Walter Ricciardi. "Le elezioni in Italia si fissano con un decreto del governo, che c'è già stato e non mi risulta ci sia alcuna intenzione di modificarlo", conclude il parlamentare Dem.

Covid, Sansa: speriamo si tengano elezioni e riaprano scuole - "Noi speriamo con tutto il cuore che le elezioni si tengano regolarmente nelle date previste e che altrettanto avvenga per la riapertura delle scuole". Lo scrive in una nota il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa "Mi pare - crive Sansa commentando le dichiarazioni del prof. Walter Ricciardi ad Agora' estate su Rai3 - che Ricciardi si riferisse a situazioni di altri paesi e chiedesse la massima attenzione agli italiani per non ritrovarci in condizioni analoghe. Noi pensiamo che la salute dei cittadini sia la cosa piu' importante e, visto l'aumento dei contagi, ci chiediamo se la Regione Liguria si sia attrezzata con le azioni di monitoraggio (tamponi) e di tracciamento, indispensabili per evitare nuove emergenze".