Nessuna stampella al governo Conte. Toti e Carfagna all'opposizione. Inside

Nelle interviste Giovanni Toti ripete continuamente che lui si occupa solo di Liguria, fresco di rielezione con una vittoria netta e chiara. Ma il cantiere per la costruzione di una formazione europeista e moderata insieme a Mara Carfagna, che faccia in qualche modo da contrappeso nel Centrodestra ai sovranisti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, prosegue.



La domanda che in queste ore si fanno in molti e se i parlamentari, quando ci saranno, certo non oggi, che fanno riferimento al Governatore della Liguria e alla vicepresidente della Camera potranno essere una sorta di stampella per il governo guidato da Giuseppe Conte, soprattutto al Senato e soprattutto viste le tensioni nei 5 Stelle. Assolutamente no. Chi ha parlato nelle ultime ore con Toti, garantisce che il leader di Cambiano! esclude che parlamentari che fanno riferimento a lui possano appoggiare l'attuale esecutivo.