Nicola Zingaretti, la rivelazione: "Sembrava un semplice neo ma era un tumore"

Nicola Zingaretti: "Ho avuto un tumore. La prevenzione mi ha salvato"

Nicola Zingaretti è candidato alle Europee col Pd, l'ex presidente della Regione Lazio ed ex segretario dei dem è stato inserito al secondo posto in lista, alle spalle solo della leader Schlein. Ma Zingaretti ha rischiato anche di non correre a queste Europee, a rivelarlo è stato lui stesso intervenendo su Rai Radio 1 ad "Un giorno da pecora".

"Fate la visita per controllare i nei prima dell'estate, io l'ho fatto - ha raccontato Zingaretti - nel 2023 quasi per sbaglio a luglio e ho scoperto di avere un tumore maligno". Nello specifico, spiega in radio Zingaretti, un melanoma: "L'ho tolto per fortuna e sono qui a parlare grazie a quella scelta. La prevenzione è fondamentale e il sole può essere maledetto".