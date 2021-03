No alla zona rossa in tutta Italia. M5S: "Avanti con il sistema a fasce"

No del Movimento 5 Stelle all'ipotesi di tre settimane di zona rossa in tutta Italia per realizzare una campagna di vaccinazione di massa. "Per accelerare la vaccinazione di massa servono i vaccini, le cui consegne aumenteranno significativamente nelle prossime settimane", osserva ad Affaritaliani.it il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.



Che aggiunge: "È giusto procedere come abbiamo sempre fatto, seguendo un principio fondamentale, quello della precauzione". Avanti dunque con il sistema attuale delle fasce colorate e no a un'unica zona rossa, una sorta di lockdown nazionale.