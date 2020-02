Nomine, "Confermare Descalzi-Starace. Via Profumo, Dell'Acqua a Mps"

"L'approcio dovrebbe essere quello di premiare la meritocrazia e quindi rendere noti con quali criteri gli 'head hunter' selezionano i manager". Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera, parla in un'intervista ad Affaritaliani.it delle imminenti nomine pubbliche. "Tra le valutazioni da fare per capire se rinnovare o meno chi è attualmente in carica ci sono, ad esempio, l'aumento del fatturato e il miglioramento delle performance in generale. Purtroppo oggi di meritocrazia non si parla".

Secondo lei, Claudio Descalzi andrebbe confermato come amministratore delegato dell'Eni?

"A mio avviso sì, è stato capace di tener testa ai francesi nell'Africa subsahariana. Ha commesso certamente alcuni errori in Medio Oriente, ma ha dimostrato di essere capace. Meglio Descalzi rispetto ad altri manager di società partecipate dallo stato, non ci sono dubbi".

Qualcuno dice che Marco Alverà, a.d. di Snam, punti a guidare l'Eni...

"In realtà sono due business molto diversi".

Quindi Alverà può restare a Snam?

"Lo lascerei lì dov'è. I manager delle società partecipate dallo stato devono mettersi nell'ottica che le stesse non sono comunicanti una con l'altra, non sono porte girevoli per far carriera. Vanno gestite nel miglior modo possibile per ottenere risultati".

Confermerebbe Francesco Starace nel ruolo di amministratore delegato dell'Enel?

"Mi pare che Enel sia andata bene e quindi la risposta è sì. Anche quando eravano al governo, nel caso di Alverà, Gallo e altri, come Lega non abbiamo mai messo in dubbio manager che comunque non erano riferibili al nostro partito ma che hanno lavorato bene. Perché dare una discontinuità di sviluppo quando lo sviluppo c'è stato?".

Sono quasi tutte nomine fatte quando a Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi, lo stesso Renzi che oggi minaccia di far cadere il Conte bis. Perché?

"Parlando anche con i colleghi di Italia Viva l'impressione è che i renziani si sentano esclusi da molte riunioni di maggioranza, sul caso delle nomine pubbliche e anche sul resto".

Per quanto riguarda Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica?

"Credo abbia lavorato bene anche se forse ora serve qualcuno con più verve, più freschezza. Con Brexit e con l’operazione di LSEG con Refinitiv la nostra Borsa, su cui Leonardo è quotata, potrebbe entrare in un risiko globale. I dati di Leonardo sono sensibilissimi e per gestire un'azienda strategica e quotata che ha anche risvolti geopolitici, viste le joint venture con gli Stati Uniti, serve un manager giovane e con esperienza internazionale. In una posizione del genere vedrei bene profilo un manager sui 50 anni, con esperienza internazionale, grande energia e nuovi punti di vista".

L'amministratore delegato di Mps Marco Morelli ha annunciato di non essere disponibile al rinnovo, che vedrebbe bene alla guida del Monte dei Paschi?

"Il profilo che vedrei bene è quello di Alberto Dell'Acqua, presidente di Italgas e soprattutto direttore del master in corporate finance della Sda Bocconi. O qualcuno come lui a cavallo tra la finanza applicata e l’accademia. Serve un manager che non solo abbia una preparazione sulla materia ma anche punti di vista alti e diversi rispetto ai meri temi finanziari. Mps è un toro che va preso per le corna, l'Italia si è addormentata sugli allori pensando che arrivasse il principe azzurro e si prendesse il debito. A Mps serve un totale riposizionamento".