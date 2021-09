Nucleare, Fassina boccia Cingolani. "Un Salvini qualunque, meglio tacere"

"Penso che il Ministro Cingolani ha perso una buona occasione per tacere. Un Ministro, di fronte a un tema così sensibile e rilevante, ha la responsabilità di avviare un dibattito serio non di accodarsi all'utilizzo di battute di moda, come un Salvini qualunque. Il futuro è nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili". Con queste parole il deputato di LeU Stefano Fassina, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'apertura del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani al cosiddetto nuovo nucleare.