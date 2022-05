Contro Green Pass e guerra. Esclusivo: verso una nuova coalizione

Dalle piazze la novità per la politica italiana

Toscano, Rizzo, D’Andrea potrebbero esser la vera novità del panorama politico italiano. Le loro tre organizzazioni (Ancora Italia, Partito Comunista e Riconquistare l’Italia) probabilmente anche con la sintonia di Alternativa, ex movimento 5 Stelle, ma certamente con una solida presenza nel gruppo parlamentare formatosi al Senato, potrebbero diventare il catalizzatore del vasto malessere sociale contro il governo Draghi e la politica intera, partendo dalle battaglie per il No Green Pass e contro l’invio delle armi e l’aumento delle spese militari.

Certamente a loro non manca una forte sintonia con le piazze di questi due ultimi anni che a gran voce stanno chiedendo unità di intenti e di azione. Primi due appuntamenti saranno la Conferenza Stampa di presentazione del libro di D’Andrea al Senato mercoledì 1 giugno alle 16.30 e la mobilitazione nazionale contro la guerra ed il carovita di sabato 18 giugno a Roma e in tutte le grandi città italiane.