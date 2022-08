Nuovo ministro della Salute, Matteo Bassetti: "Sono interessatissimo al ruolo"

Bassetti non si tira indietro, pronto a subentrare a Speranza

Le elezioni politiche si avvicinano sempre più, corsa contro il tempo per i partiti per presentare le liste e soprattutto i candidati che correranno il prossimo 25 settembre. Gli ultimi sondaggi danno in netto vantaggio il centrodestra nei collegi uninominali, soprattutto dopo la decisione di Calenda di rompere con il Pd. Per conquistare i collegi, - si legge sul Corriere della Sera - servono (anche) nomi di outsider, personaggi oltre che personalità. E dopo la legislatura del Covid, come non pensare ai virologi, per due anni volti della tv? Infatti corteggiatissimo, conteso da Fratelli d’Italia e dai renziani, sarebbe Matteo Bassetti. Alle prime sollecitazioni, il virologo avrebbe risposto di no. Tuttavia sarebbe interessatissimo — l’ha dichiarato lui stesso in un’intervista a Libero — a ricoprire "da tecnico" il ruolo di ministro della Salute.

Nella Lega, invece, - prosegue il Corriere - chi un seggio, in Europa o negli enti territoriali, ce l’ha già è invitato caldamente a rimandare le ambizioni di traslocare a Roma. Obiettivo garantire gli uscenti. Simone Pillon, Edoardo Rixi e Giulia Bongiorno hanno avuto recenti rassicurazioni. Sarà probabilmente candidata dal Carroccio l’ex giornalista Maria Giovanna Maglie. Ma i conti faticano a tornare, soprattutto perché Meloni rivendica più collegi degli alleati anche nelle regioni del Nord (a eccezione di Veneto e Lombardia).