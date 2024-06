Occupazione, non solo Salis. Fratoianni nei guai, l'Inps chiede 70 mila euro

Occupazione abusiva, l'Inps chiede a Sinistra Italiana oltre 70 mila euro

Il bilancio 2023 di Sinistra Italiana, recentemente pubblicato sul sito ufficiale del partito, rivela che tra le passività figura una somma di 73.187 euro. Questo importo è legato a una causa legale avviata dall'INPS, che riguarda la presunta occupazione abusiva di una proprietà dell'istituto da parte di un circolo territoriale del partito.

Come scrive Open, l'occupazione illegale risale al 2016, periodo in cui il partito era noto come Sel e aveva come coordinatore nazionale Nicola Fratoianni.

Nel 2018, Sel è stata sciolta e ha confluito in Sinistra Italiana, portando con sé anche queste questioni legali e finanziarie. Oltre a questo, il partito deve anche affrontare una sanzione di 26.864 euro per l'affissione non autorizzata di manifesti politici.