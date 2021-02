"Ok al rinvio di qualche settimana". Prescrizione, linea soft anche da Iv

"Per noi non è un problema rinviare di qualche settimana la discussione sul tema della prescrizione. Lasciamo alla ministra il tempo necessario per proporre a tutti una riflessione sul punto specifico e più in generale sulle riforme su cui lavorare". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Matteo Renzi sia pronto a ritirare gli emendamenti al Milleproroghe che bloccano lo stop alla prescrizione in attesa che si pronunci la nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia.