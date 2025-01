Oms, Rampelli (FdI): "Italia via come dice Salvini? È indispensabile ma va riformata"

Rampelli (FdI): "Oms? Andrebbe riformata in profondità insieme alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio"



"Non ho elementi per dare una risposta perentoria a questa domanda. Forse in un mondo globale, dove insieme alle merci, alle tecnologie e alle genti circolano con velocità centuplicata rispetto ai secoli passati anche i virus, un’istituzione simile è indispensabile". Fabio Rampelli, vice-presidente della Camera di Fratelli d'Italia, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se condivida o meno la proposta del vicepremier Matteo Salvini di seguire Donald Trump e uscire dall'Oms.



"L’Oms con il Covid ha perso molta della sua autorevolezza e credibilità e questo non è certo positivo per la tutela della salute dei cittadini del mondo. Andrebbe riformata in profondità, insieme alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e alla loro capacità di applicazione secondo le quali la Cina oggi non dovrebbe esserne parte. Invece sfrutta l’economia liberale a proprio vantaggio facendo concorrenza sleale a chi rispetta lavoratori e ambiente e attraverso la predatorietà con cui si approvvigiona di materie prime a ogni latitudine. Qualora non fosse possibile dovrebbe comunque essere istituita un’altra struttura sanitaria internazionale con le medesime finalità", conclude Rampelli.



