Affondo di Mps su Mediobanca, Siena valuta l'acquisto totale. La nota

Mps vuole Mediobanca, terremoto nella finanza

Monte Paschi di Siena presenta un’offerta pubblica di scambio totalitaria per Mediobanca. Lo si legge in una nota dell’istituto senese. Una mossa che potrebbe preludere a un vero e proprio terremoto negli equilibri della finanza italiana. Le trattative sarebbero in corso e non è detto che si traducano in un'intesa visto che la banca di investimento potrebbe opporsi. La conferma di Mps, è arrivata prima dell'apertura di Borsa. L'offerta totalitaria di Mps è da 13,3 mld.

Monte dei Paschi di Siena punta a Mediobanca. La clamorosa indiscrezione era stata lanciata dall'agenzia Bloomberg. Mps potrebbe annunciare un'operazione per l'acquisizione totale o parziale di Mediobanca, con una mossa che potrebbe preludere a un vero e proprio terremoto negli equilibri della finanza italiana.I principali azionisti di Siena, che capitalizza 8,8 miliardi di euro, sono il Tesoro (11,7%), Delfin (9,9%) e Caltagirone (5%).