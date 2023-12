Opposizione di Conte fino alla fine: "Il governo pensa a difendere i parenti"

Conte: "Governo arrogante e occupato in difesa parenti e sodali"

"Si chiude un 2023 molto difficile che ci lascia l'amaro in bocca su molte cose ma che ci offre anche diversi stimoli per chi vuole puntare a cambiare le cose. Un primo dato molto preoccupante il ritorno di un vecchio modo di fare politica: arrogante e arroccato sui propri privilegi, nelle vecchie liturgie una politica impeganata a difendere se stessa piuttosto che i cittadini". Cosi' Giuseppe Conte in un video messaggio postato sui social.

"Conserviamo tutti viva nella memoria l'immagine di un ministro che ferma un treno per scendere dove ad attendere c'e' la sua auto blu: ne e' seguita un'arrogante rivendicazione, il ministro ha affermato che lo rifarebbe ancora perche' tutti possono fare la stessa cosa", ricorda il presidente M5s, con riferimento al caso che ha coinvolto Francesco Lollobrigida. "Il governo lo ha difeso sostenendo che e' cosa buona e giusta; la moglie, massimo dirigente di partito, ha detto di essere orgogliosa del marito". Conte poi attacca la "politica che taglia gli aiuti ai piu' bisognosi come il reddito di cittadinanza, ai cittadini in difficolta' su mutui e affitti mentre con un rapido colpo di mano al Senato vengono ripristinati i vitalizi ai politici". "Alle persone che in questo anno hanno perso tutto, l'aiuto dello Stato, io dico: non dovete essere voi a vergognarvi", afferma.

"Chi deve provare vergogna e' una classe politica che ha chiesto voti per aiutare il Paese e una volta al governo ha voltato le spalle alle famiglie e alle imprese in difficolta'. La medesima arroganza si manifesta quando il governo predica la meritocrazia ma solo per gli altri mentre riserva favori e privilegi solo per i propri familiari, i sodali di partito, gli amici degli amici. La missione della politica e' rendere un servizio ai cittadini, non curare i propri orticelli e interessi personali. Arroganza e distacco tornano quando il governo decide di rinunciare a far pagare alle banche 2 miliardi di extraprofitti", protesta. "Il governo ha detto 'no' al salario minimo legale mentre provava a far passare una norma che consente ai condannati per corruzione di poter lavorare nei Comuni".

Guarda l'intervento di Conte



"Italia Ponzio Pilato davanti a carneficina a Gaza"

"Possibile che il nostro Paese, che e' da millenni la culla della civilta' giuridica e che sino a poco fa era la piu' tenace e credibile frontiera del dialogo, sia capace oggi solo di inviare armi in Ucraina o di fare come Ponzio Pilato a Gaza dove e' in corso una carneficina di dimensioni epocali? Non e' questa la nostra Italia". "La nostra Italia e' quella in prima fila per costruire percorsi di pace e il popolo della pace deve tornare a farsi sentire nel 2024, dobbiamo moltiplicare il grande messaggio della manifestazione dei centomila di Roma - afferma il presidente M5s -. Il nostro non e' un pacifismo astratto, la pace richiede coraggio e fatica, bisogna rimboccarsi le maniche nella consapevolezza che la via di uscita non puo' essere offerta dall'escalation militare bensi' da traiettorie sempre piu' ambiziose di pace e sicurezza. Non tutto e' perduto se non molliamo".

"Fallimento Meloni pesera' su futuro nostri giovani"

"Dobbiamo dare un segnale forte alle elezioni europee. Avevamo avviato una rivoluzione in Europa: dall'austerita' alla solidarieta'; dai vicoli di bilancio ai diritti sociali. Quella rivoluzione si sta ormai spegnendo. Giorgia Meloni si e' piegata qualche giorno fa alla Germania sui vincoli di bilancio europei che portera' a tagli di oltre 12 miliardi l'anno in Italia". "Meloni si e' assunta una responsabilita' storica dicendo 'si'' a un patto di stabilita' che ci costringera' a operare tagli sul futuro dei nostri giovani - ha stigmatizzato - e questo fallimento pesera', non solo sul 2024, ma su tutti gli anni a venire. Dopo questa caduta dobbiamo rialzarci dare forza all'Europa del Recovery fund" e "all'Europa protagonista di pace".