Oro nella 4x100, dallo sport un’iniezione di fiducia per la risalita del Paese

Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglie d’oro, alle Olimpiadi, nella staffetta 4x100, per un centesimo di secondo, ancora davanti agli inglesi ! Quinto d’oro dell’atletica, decimo per l’Italia. Sinora 37 medaglie conquistate : il team, guidato da Malagò, conquista il record di tutti i tempi !



Come a Wembley, i ragazzi di Mancini avevano prevalso, nel tempio inglese del calcio, superando i sussiegosi padroni di casa, così la freccia Jacobs e i suoi compagni hanno portato gli azzurri primi nel medagliere, tra i Paesi dell'Unione Europea.



Agli Europei, tra Chiellini e c. e a Tokyo, tra i centometristi, hanno prevalso lo spirito del gruppo, l’amicizia e la coesione. Dallo sport un’iniezione di fiducia, si spera, utile per la difficile, ma non impossibile, risalita del Paese, che Mario Draghi sta guidando, nei settori-chiave.