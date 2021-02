Angela Merkel, grave allarme sul coronavirus

Angela Merkel lancia l'allarme. La Germania si trova alle prese con un altro lockdown (esteso fino al 7 di marzo) a causa del coronavirus. Ma per la Merkel non è l'unico Paese europeo a doversi preoccupare. "Ovunque abbiamo già visto un aumento a tratti drammatico dei contagi, e ci possono essere effetti catastrofici sui sistemi sanitari". Nel mirino le varianti "mutate" del Covid-19. "Ancora non tutto è stato studiato a fondo, ma faremmo bene a non dubitare delle valutazioni degli esperti nel Paese e all’estero - ha spiegato nella sua dichiarazione al Bundestag - quando ci spiegano che tutte e tre le varianti sono molto più aggressive, e dunque più contagiose, del virus originario".

Da qui la necessità di attrezzarsi "per impedire una nuova crescita esponenziale delle infezioni". Poi il rimprovero: "Non siamo stati abbastanza attenti e non siamo stati abbastanza rapidi" nel contrastare il virus. Un mea culpa rispetto alla prima ondata che prende di mira anche la politica. Questa rea di aver "mancato di restringere la vita pubblica in maniera sufficientemente tempestiva di fronte alla crescita dei contagi".