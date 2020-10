Ascolti Tv Rai, Nunzia de Girolamo: programma cancellato dal palinsesto?

Dal Pd non ci pensano proprio a prorogare l'attuale Cda Rai. "È una notizia che mettono in giro gli stessi i vertici Rai che sperano di restare in sella chissà per quanto ancora. Ma noi siamo molto critici sulla gestione Salini - Foa, anche se ora c'è stato un minimo di riequilibrio, quindi è giusto che da aprile si cambi", fanno sapere dal Nazareno. Capitolo nomine. Sembrava fatta per la nomina di Mariapia Ammirati alla Fiction, molto stimata dal Pd targato Francesschini. Poi però all'ultimo cda della nomina non se n'è più parlato, si dice per un non accordo fra i partiti. Salini ha promesso che la ripresenterà, ma sono in molti a pensare che l'attuale Ad vogli tenersi la delega sulla Fiction, almeno fino ad aprile quando scadrà e verrà sostituito con l'intero Cda. Una bella e importante vetrina, in vista anche di una ricollocazione futura lontano da Viale Mazzini. Intanto, ieri pomeriggio si è tenuta una riunione al settimo piano di viale Mazzini. Oggetto della riunione i bassi ascolti dell'esordio di "Seconda linea" su Rai2. Dopo un dibattito e un’analisi della trasmissione (di fatto un "numero zero") e del suo risultato si è deciso di cambiare il "format" rimodulando alcune cose.

Capitolo Nunzia De Girolamo: il suo programma sarebbe stato cancellato dal palinsesto dopo la richiesta di una condanna a 8 anni e 3 mesi da parte della procura di Benevento.