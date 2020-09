Attacco hacker a Luca Zaia a poche ore dal voto

A pochi giorni dalle elezioni regionali, dove si appresta a confermarsi governatore del Veneto con percentuali bulgare, Luca Zaia ha dovuto fare i conti con un doloroso imprevisto “Sono vittima di hackeraggio su Whatsapp e sul mio profilo Instagram”, è stato l’allarme lanciato dal leghista, che nel giro di poche ore è stato però in grado di risolvere la questione, anche se non del tutto: “Ho ripristinato i social e il numero telefonico, ma al momento non riesco a ricevere messaggi Whatsapp. Conto di risolvere il problema al più presto”.