Attilio Fontana, ecco le proposte anti-coronavirus per la Lombardia

Attilio Fontana rivela le proposte della Regione che esporrà al Comitato tecnico scientifico in merito al da farsi in Lombardia, dove l’epidemia da coronavirus ha ripreso a correre con ritmi preoccupanti. In particolare nell’area metropolitana di Milano, dove il contagio sta raggiungendo livelli mai visti anche nei mesi più difficili. “Non ci sono focolai perché il virus circola dappertutto. Proporremo la riduzione delle persone sul trasporto pubblico locale - ha dichiarato Fontana - la didattica a distanza parziale per le superiori, la sospensione degli sport di contatto, l’insistenza sullo smart working e gli interventi sulla movida con il divieto di consumo di bevande su suolo pubblico dopo una certa ora e maggiori controlli”.