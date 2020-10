Bassetti contro il dpcm: "Perché chiudere per qualche ora ristoranti e bar?"

Ospite in collegamento a Coffee Break su La7, il programma condotto da Andrea Pancani, Matteo Bassetti spiega: "Per vedere se le misure saranno efficaci ci vuole tempo. Il dpcm che aveva dato mandato alle regioni di monitorare le situazioni, di pochi giorni prima, è stato immediatamente rimpiazzato da un secondo dpcm. Credo che questo dpcm porterà poco lontano: non credo che limitare la circolazione di qualche ora, e ristoranti e i bar, sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Basta uscire per andare a lavorare e ci si rende conto che la gente si contagia in altre situazioni, non al ristorante: trasporti pubblici, le code".