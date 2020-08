Bonus, è caccia ai furbetti. Ma l'Inps non farà i nomi

E’ caccia ai deputati che hanno chiesto all’Inps il Bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia per i liberi professionisti danneggiati all’epidemia, poi diventati 1000 con il decreto Rilancio, nonostante lo stipendio da oltre 12mila euro al mese percepito in quanto onorevoli in carica. Ma, per ragioni di privacy, ha ribadito l'Inps, i loro nomi non sono stati resi noti.