Conte alle prese con Casaleggio: in gioco la sopravvivenza del governo

Tra i pensieri di Giuseppe Conte in questi giorni concitati, c'è anche Davide Casaleggio, con il quale il premier ha avuto un incontro fiume nel corso del quale, tra un Dl Semplicifazioni e un piano di rilancio del Paese, tra gli argomenti più scottanti c’è stato quello delle Regionali. Sul quale, al momento, c’è forte contrasto.

Conte aveva infatti invocato, nei giorni scorsi, una ritrovata unità giallorossa per sfidare il blocco di centrodestra compatti e non andare incontro al rischio di perdere su quasi tutti i fronti (la Toscana, sondaggi alla mano, è l’unica vittoria certa al momento accreditata). Idea che però a Casaleggio non è andata affatto giù: non può, il premier, imporre dall’esterno la linea a un Movimento abituato a passare per la piattaforma Rousseau e quindi il giudizio degli elettori.

Le liste e i candidati presidente di settembre hanno già passato il vaglio di Rousseau. E Casaleggio non intende mettere in discussione i verdetti della piattaforma, al contrario dell’ala governista che vorrebbe invece bypassare il sistema tradizionale per concordare i nomi, invece, con Pd e Italia Viva. “Ho solo formulato un auspicio, visto che le forze di maggioranza si presenteranno divise mentre quelle di opposizioni saranno unite. Ma non intendo tirare per la giacchetta il Movimento” è stata la considerazione di Conte.