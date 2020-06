Conte, il governo ha i mesi contati: ecco cosa accadrà in autunno

Aumenta la sfidu una sfiducia nei confronti del governo: "Il 43% non si fida delle ricette economiche né dei partiti che compongono il governo né dell'opposizione". Quello che si è visto in questi mesi è una vera e propria inversione di tendenza, Secondo Noto però questa ha ben poco a che vedere con il timore da Covid-19. "Se ad aprile il 77%- prosegue - aveva paura di essere contagiato, oggi il 69% teme ancora l'emergenza sanitaria, ma se ad aprile il 44% era preoccupato della propria situazione economica, oggi questa percentuale ha raggiunto il 70%". Insomma, una miccia esplosiva che, se il governo non si appresta a fermare, esploderà in autunno quando la crisi raggiungerà l'apice.