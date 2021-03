Conte si prende il Movimento 5Stelle: pronta la rifondazione voluta da Grillo

Giuseppe Conte guiderà la rifondazione del Movimento 5 Stelle. Tra espulsioni, tentativi di scissione e un consenso elettorale ormai precipitato, Beppe Grillo ha deciso di giocarsi l’asso nella manica. Il Sì di Conte è il primo atto di un cambiamento radicale dentro i 5 stelle. L’ex premier torna così sulla scena politica a neanche tre giorni dal suo discorso per una nuova Europa all’università di Firenze. Aderisce quindi al progetto di rilancio del M5s e lo fa forte della sua popolarità personale. Ma cosa succede ora, nei fatti, nel Movimento? Conte non è mai stato iscritto al M5s (non lo è tuttora) e fino a quando è stato a Palazzo Chigi ha evitato il più possibile di essere trascinato nelle dinamiche del gruppo. Non era il momento e non sarebbe stato opportuno. Ma ora la scena è completamente diversa: l’ingresso del M5s nell’esecutivo con Forza Italia ha creato uno spartiacque nella storia del Movimento. C’è una parte consistente, in molti casi parliamo di fondatori dei 5 stelle (non solo Alessandro Di Battista o Nicola Morra, ma anche interi gruppi di attivisti storici), che ha abbandonato il progetto parlando di tradimento. Grillo crede davvero che possa ancora nascere qualcosa di nuovo, è convinto che l’occasione sia storica”.