Conte, sondaggio bomba sul governo: numeri choc

Giuseppe Conte è il più amato tra i politici. Le cifre di Ilvo Diamanti parlano di un consenso che si aggira intorno al 60 per cento, tanto che il sondaggista su Repubblica ne tesse le lodi. Peccato però che, come lo stesso Diamanti conferma, il premier abbia perso in quattro mesi oltre 10 punti percentuali (a febbraio era al 70). Ugualmente al 60 per cento è la percentuale di chi vuole Conte in politica anche una volta finita la legislatura. Nello specifico - per i numeri di Demos - il 17/18 per cento degli intervistati lo vorrebbe come leader di un partito già presente, oppure come protagonista di un partito "personale". Percentuale, questa, che sale al 31% pe cento fra gli elettori, di Forza Italia.