Coronavirus, allarme rosso: Oms pronto a dichiarare la pandemia

L'Oms potrebbe dichiarare il coronavirus una pandemia. "Dal momento che il virus circola a livello locale in varie regioni del mondo, tecnicamente siamo già in questa condizione: il virus si è diffuso in moltissimi Paesi, in Cina, Sud Corea, Europa, Stati Uniti", scrive La Stampa per poi precisare che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, il 30 gennaio, che il Codiv-19 è "un'emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale. Un annuncio fatto in poche altre occasioni quali l'influenza suina nel 2009, nel 2014 con Ebola e Polio e nel 2016 con Zika.