Coronavirus, confermata la proroga allo stato di emergenza fino al 31 gennaio

Ora è ufficiale, Giuseppe Conte si riprende i pieni poteri. Questa mattina la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza ha ottenuto il via libera sia al Senato che alla Camera. Si tratta del terzo voto, dopo i due di ieri che però non hanno raggiunto il numero legale, in merito alla proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio e alle nuove misure contenute nel Dpcm per far fronte al coronavirus.