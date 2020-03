Coronavirus, Diario di guerra: Conte, Salvini, Franceschini, Gentiloni...

Siamo tutti sulla stessa barca. Se qualcuno sbaglia (a qualsiasi livello e con qualsiasi ruolo) sarà più dura uscirne fuori per tutti. Capito, Conte?





De-cretino. Come al solito la montagna italica (anche per quanto riguarda il sostegno economico agli italiani) rischia di partorire l'ennesimo topolino. Se il governo continua a gestire così l’emergenza Coronavirus a breve il popolo porterà trionfante Matteo Salvini a Palazzo Chigi.





Enrico Letta: "La crisi da coronavirus per l'Europa è peggiore di quella del 2008 e deciderà il futuro dell'Italia nell'Unione". Ma và? Per la serie: la scoperta dell'acqua calda.





"Stamattina andando alla riunione giornaliera su Covid-19. Ora strade vuote anche a Bruxelles". Lo scrive su Twitter Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, postando anche le foto delle strade deserte. Ma davvero? Se non lo postava Gentiloni giuro che non ci avrei mai pensato...





Coronavirus: Franceschini, "basta polemiche, non c'e' tempo". Quello che dico pure io. Ma perché allora il governo si è mosso così in ritardo in tutta la gestione dell'emergenza Coronavirus? Sveglia Franceschini....che di immobilismo (politico, in questo caso) si può morire.





"Sono lieto che il governo tedesco abbia annunciato che inviera' 1 milione di mascherine in Italia". Cosi' il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton ha reso noto lo sblocco delle forniture verso il nostro Paese. Per la serie meglio tardi che mai. E meno male che siamo alleati. Pensa se eravamo paesi nemici che facevano....