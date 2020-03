Coronavirus, Diario di guerra: Trump, Vasco Rossi, Lady Gaga...

Trump dice che l'Italia sta vivendo tempi difficili. Meno male, non ce n'eravamo mica accorti.

Altra perla di Trump: la riduzione del prezzo della benzina è come il taglio delle tasse. Già, ma se non puoi uscire di casa e usare la macchina che ci fai? Te la bevi?

Magnifica ideona di Maria Elena Boschi: "Visto che siamo tutti a casa, approfittiamone per rifare le strade delle nostre citta". Ma mi faccia il piacere...

Vasco Rossi vuole tornare in Italia a tutti i costi: "Sto cercando di prendere un volo prima per la Germania poi per l'Italia. Se e' confermato, riesco a partire". Da uno a dieci quanto ce ne frega?

Virginia Raggi espone striscione da balconcino ufficio Campidoglio: "Andrà tutto bene". Se lo dici tu...

Lewis Hamilton attacca i vertici della Formula 1 sul coronavirus: "Scioccante, comanda il denaro". Perché, te ne sei accorto soltanto adesso?

Alessandro Di Battista ha scritto a Conte complimentandosi per la gestione dell'emergenza. Adesso si che possiamo dormire sonni tranquilli.

Lagarde, quanto l'Italia chiama e l'Europa risponde: "Me ne frego"

Finalmente anche la Consob l'ha capito: vietate le vendite allo scoperto. Meglio tardi che mai...

Ha abbandonato l'abitazione di Campobasso dove stava agli arresti domiciliari per tornare a Caivano. L'uomo ha deciso di mettersi in viaggio con sua moglie verso la propria città di origine nonostante la misura cautelare in atto. Per la serie: italiani brava gente.

L'ha capito pure Lady Gaga: siamo tutti sulla stessa barca. Già, speriamo solo che non affondi.