Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Verso un nuovo lockdown"

Lockdown ma non totale. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco. "Ritengo che non ci sarà un lockdown generalizzato come a marzo, per gli effetti pesanti che ha avuto. È molto probabile che, alla luce di una situazione che dovesse diventare più pesante, 7-8 mila casi al giorno, ma soprattutto un affollamento eccessivo nelle terapie intensive, saranno necessari dei lockdown sartoriali o selettivi".