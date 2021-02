Coronavirus, il decreto di Mario Draghi: palestre e piscine restano chiuse

Per riaprire le palestre e le piscine ci vogliono numeri da "fascia bianca", ergo, solo 50 nuovi contagiati su 100 mila abitanti. A preoccupare è l'arrivo della terza ondata dovuta alla contagiosità delle nuove varianti. Una possibilità che allontana un allentamento delle misure anti-Covid nel prossimo Dpcm che sarà firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Riporta il Corriere della Sera che gli esperti chiedono "massima cautela" e la decisione su eventuali riaperture sarà rinviata alla fine di marzo o addirittura alla seconda settimana di aprile, dopo Pasqua. Pare certo che tutte le aree dove ci sono più contagi andranno in lockdown mentre quelle ritenute ad alto rischio ma con dati più confortanti saranno in fascia "arancione scuro", che significa scuole chiuse e divieto di andare nelle seconde case, oltre alla chiusura totale per tutta la giornata di bar e ristoranti.