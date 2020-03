Coronavirus, in Italia si muore 12 volte di più che negli altri Paesi

L'Italia ha il tasso più alto di mortalità del mondo per coronavirus. "In Italia Covid-19 ha una letalità fino a 12 volte maggiore rispetto ad altri Paesi, e comunque si tratta della più alta a livello globale". Perché? "A contribuire a questo tragico primato sono l'eterogeneità dei trattamenti in tutto il territorio e la scarsa tracciabilità dei casi positivi asintomatici a cui non viene effettuato il tampone nonostante siano stati a stretto contatto con uno o più pazienti accertati, contribuendo in modo inarrestabile alla crescita del contagio". Lo dice l'Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), presieduta da Susanna Esposito.