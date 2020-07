Coronavirus, Massimo Cacciari: “A ottobre sarà un dramma"

La proroga dello stato d'emergenza deciso da Giuseppe Conte, decisione al centro di mille proteste, non stupisce Massimo Cacciari: "È comprensibile, perché a ottobre la situazione diventerà talmente drammatica dal punto di vista sociale, con la fine della cassa integrazione e la pioggia di licenziamenti, che quasi costringerà ad uno stato di emergenza - spiega in un'intervista a Il Giornale -. Senza la copertura dell'emergenza sanitaria temo che sarebbe molto difficile mantenere l'ordine pubblico. Per questo dico che me lo aspettavo". Secondo Caccari, "sarebbe così qualunque governo, anche con Salvini premier".