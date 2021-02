Coronavirus, produrre il vaccino in Italia si può. Ecco come

Sul fronte vaccini c’è una grande novità per l’Italia. “Se i vaccini anti Covid non arrivano ce li produciamo da no”. È questa in buona sostanza l’idea alla base della riunione avvenuta poche ore fa tra il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Nel corso del vertice odierno al Mise, è emersa la volontà di cercare di individuare siti per la produzione di bioreattori in Puglia, Veneto e Lazio. L’Italia sarà dunque in grado di produrre il vaccino da sola? La risposta è si.