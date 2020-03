Coronavirus: "Strage di Stato"

Mirko Tassinari, segretario dei medici di famiglia di Bergamo, oggi alla Stampa non le manda a dire: "Una bombola di ossigeno dura in media 12-24 ore. Poi bisogna cambiarla, ma l’Asl non lo fa, così deve vedersela il paziente. È una caccia al tesoro, i parenti dopo 20 tentativi nelle farmacie magari la trovano. Noi suggeriamo di munirsi di un saturimetro". "Io sono solo un medico di base e non un professorone, ma so che i numeri ufficiali non sono credibili. Si fanno tamponi solo ai ricoverati, ma qui stimiamo 100 mila positivi non censiti su 1 milione di abitanti".

I dati ufficiali dicono che i contagiati in calo: "Calano perché non c’è più posto in ospedale. Talvolta non si ricovera più nemmeno con 85 di saturazione. Gestiamo a domicilio situazioni che due mesi fa avremmo ricoverato alla velocità della luce. Altrimenti non avremmo 1200 pazienti in ossigenoterapia domiciliare". Infine la situazione dei medici di base bergamaschi: "Su 600 medici di famiglia ce ne sono 145 ammalati, di cui 5 morti. Non avrei mai pensato di dover aggiornare una lista di colleghi morti. Mandati a morire sul lavoro. E’ una strage di Stato".