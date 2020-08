Coronavirus, torna l'incubo contagio? Oltre 400 contagiati oggi

Il bollettino sulla pandemia da coronavirus diffuso dalla protezione civile nella giornata di oggi: i nuovi contagiati tornano sopra 400, per la precisione sono 402 negli ultimi due giorni; ieri erano 384. Sei le vittime nelle ultime 24 ore rispetto alle 10 della vigilia (in totale, da inizio pandemia 35.187 vittime accertate per coronavirus); 347 le persone dimesse e considerate guarite. Oggi, i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 12.694, in crescita di 48 unità.