"Cosa accade domani alle 12": Becchi, la bomba sulla crisi di governo

Il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ha convocato la segreteria politica del partito domani alle ore 12, riferisce il giornale online di Libero diretto da Andrea Tempestini (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/25863847/bruno-tabacci-uomo-chiave-crisi-becchi-conte-mercato-vacche.html). Letta così, sembra una frattaglia politica. Invece la notizia rischia di diventare centrale per l'evoluzione della crisi di governo. Perché in ballo c'è Bruno Tabacci, storico ex democristiano oggi deputato del Misto in quota Udc e vera chiave di volta per la sopravvivenza di Giuseppe Conte. Se Tabacci "garantisce il simbolo ai responsabili", suggerisce Paolo Becchi, attento osservatore di quanto sta accadendo nella piccola galassia degli ex grillini ed ex forzisti, allora il premier "va al Conte Ter e si libera di Matteo Renzi".