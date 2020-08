Covid, brividi per Berlusconi

L’ex premier Silvio Berlusconi si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è il risultato negativo. Il Cavaliere – fanno sapere da Forza Italia – “gode di ottima salute” è rientrato ad Arcore come da programma “ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali”. Berlusconi, oggi, si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora positivo e ricoverato al San Raffaele, come testimonia anche una foto pubblicata su Instagram dal patron del Billionaire.