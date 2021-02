Massimo Galli si schiera con Walter Ricciardi, lo fa a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7: "Voglio star fuori da questa storia", premette, salvo entrarci subito e a gamba tesa. "Mi pare si stia ritornando al solito teatrino della politica. Ci sono questioni che meritano una politica del fare e del risolvere. A Ricciardi va ovviamente la mia solidarietà". Insomma, "ovviamente" la soldiarietà è per Riccardi. Mai per gli italiani.