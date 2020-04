Conte, Casalino e il decreto liquidità che ancora non c'è

Decreto Liquidità? Chi l'ha visto...? "È sempre la solita storia: un decreto legge viene presentato in orario da tg per ottenere la massima visibilità nel paese senza però che esista ancora un testo definitivo del medesimo". Nemmeno al Colle è arrivato...

"È sempre la solita storia: un decreto legge viene presentato in orario da tg per ottenere la massima visibilità nel paese senza però che esista ancora un testo definitivo del medesimo" spiegano fonti di maggioranza (dove sono sempre meno quelli d'accordo con certe modalità comunicative del Premier). Un modo, da parte del duo Conte-Casalino per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo: visibilità massima in orario di punta e zero contestazioni dato che giornalisti e avversari politici non hanno nulla di concreto in mano da poter contestare. Insomma, il sogno di ogni premier (e di ogni portavoce). Anche perché, a quanto siamo in grado di rivelare, ancora per tutta la giornata di ieri sull'asse Palazzo Chigi-Pd-5Stelle sono continuate le "limature" e le modifiche al decreto liquidità, alla faccia del "pacchetto" dato in pasto ai giornalisti in conferenza stampa. Insomma, l'altra sera è stata presentata solamente una "bozza" non si sa quanto definitiva. Ma c'è di più: il decreto liquidità non è ancora arrivato nemmeno sulla scrivania del Capo dello Stato Sergio Mattarella per la firma (come confermano ambienti del Quirinale fino alle 23 di ieri non era ancora arrivato nulla). Con buona pace della miriade di annunci fatti, delle promesse a fare in fretta e della conferenza stampa in pompa magna. E questo agli italiani, soprattutto agli imprenditori che aspettano liquidità immediata per non chiudere le aziende, non farà piacere saperlo. D'altra parte sono in molti a ritenere che, in realtà, prima di procedere Conte stia aspettando di capire come si chiuderà la trattativa in corso con l'Europa. E che questo sia il vero motivo dei troppi ritardi.