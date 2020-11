Detto Fatto riprende la prossima settimana o chiude definitivamente? È questo il dilemma che, a quanto siamo in grado di rivelare, in queste ore gira intorno alla trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Due sarebbero le ipotesi sul tappeto dopo la sospensione del programma voluta dell'Ad Salini (ma che evidentemente non ha funzionato del tutto visto che stamattina ci siamo accorti della messa in onda di una puntata di replica): ripartire la prossima settimana con una formula "riveduta e corretta" oppure chiudere definitivamente il programma. Già, in queste ultime ore si parla anche del possibile "rischio" chiusura. Staremo a vedere.